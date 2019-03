Mark Zuckerberg anuncia integração do WhatsApp, Messenger e Instagram

Mark Zuckerberg anunciou esta quarta-feira a integração do WhatsApp, Messenger e Instagram numa única plataforma de conversas.

Através do Facebook, Zuckerberg anunciou que em breve será possível enviar mensagens diretamente entre as três aplicações.

“As pessoas querem poder escolher qual serviço utilizar para se comunicar. Hoje, entretanto, se quiser enviar uma mensagem para alguém no Facebook, é preciso usar o Messenger. No Instagram, é necessário o Direct. No WhatsApp, é preciso que a outra pessoa também tenha o app. Queremos dar às pessoas a oportunidade de escolher. Sendo assim, elas podem falar com os seus amigos de todas as redes sociais utilizando qualquer aplicativo que preferirem”, explicou.

A integração das aplicações tem como principal objetivo a privacidade dos utilizadores, melhorando a segurança e encriptação das mensagens trocadas.

“Quando penso no futuro da internet, acho que uma plataforma de comunicação focada na privacidade se tornará ainda mais importante do que as plataformas abertas de hoje. Acredito que o futuro da comunicação se tornará cada vez mais privado, com serviços de criptografia que garantam a liberdade e segurança das conversas dos usuários”, acrescentou.

A implementação deverá acontecer ao longo dos próximos anos, não existindo uma data ou um prazo específico.