"É tão bom sonhar. Deus põe e tira da nossa vida, na hora certa" | Vídeo

Luciana Abreu tem estado pelo Brasil ao lado da amiga e cantora brasileira Maria Gretchen. Muitos têm sido os momentos de alegria partilhados pela cantora nas redes sociais e, desta vez, Luciana sambou para agradecer o “sonho” que está a viver.

"Sobre ontem... É tão bom sonhar... Vale tanto a pena sonhar e voltar a sonhar... Desde criança, no agora, e em diante... o céu é o limite, a fé move montanhas e o sonho comanda a vida. [...] Deus põe e tira da nossa vida, na hora certa. Obrigada a todos, por fazerem parte, da história da minha vida”,escreveu a artista na legenda do vídeo partilhado no Instagram.

Veja as imagens.