Jovem confessa homicídio por esfaqueamento

O jovem do Seixal terá consumido substâncias ilícitas momentos antes de cometer o crime

Já começou o julgamento de André Lopes, que no passado mês de maio terá esfaqueado mortalmente Jonathan Gutierrez. O homem de 25 anos teria fumado haxixe e ingerido alcoól pouco antes de matar a vítima.

Na primeira sessão do julgamento, que decorre no Tribunal de Almada, o jovem confessou o crime ao coletivo de juízes, mas afirmou não ter tido a intenção de matar. “Só queria repeli-lo, assustá-lo e pensei tê-lo picado no braço", afirmou, citado pelo Correio da Manhã.

O arguido confessou ainda nunca ter superado o ataque de que foi alvo por parte de Jonathan Gutierrez há dez anos, quando este o agrediu com uma garrafa e um canivete, crime pelo qual cumpriu 12 meses de pena suspensa.