Avançado brasileiro ficou de fora no jogo frente ao Manchester United.

O PSG foi afastado esta quarta-feira da Liga dos Campeões após ser derrotado em Paris por 3-1 frente ao Manchester United, isto depois de ter ido a Inglaterra vencer na primeira mão por 2-0.

Neymar não foi opção para o jogo uma vez que estava lesionado e no final do jogo mostrou a sua revolta pelo afastamento da sua equipa, deixando muitas críticas à equipa de arbitragem que apontou uma grande penalidade já perto do final dos 90 minutos.

"Isso é uma vergonha!. Ainda colocam 4 caras que não entendem de futebol para ficar a olhar lance em câmara lenta... isso não existe! Como o cara vai colocar a mão de costas? Ah vá para...", escreveu o jogador na sua conta de Instagram.