"A vítima de Vieira do Minho e respetivo agressor foram entrevistados por mim" | Vídeo

Vídeo mostra entrevista do apresentador Jorge Gabriel ao casal

Na última quarta-feira, uma mulher foi assassinada pelo marido na freguesia de Salamonde, em Vieira do Minho, no distrito de Braga. O homem acabou por se entregar às autoridades e confessar a autoria do crime.

Jorge Gabriel não ficou indiferente ao caso e relembrou o momento da sua carreira profissional em que entrevistou o casal em questão.

“Dia importante e triste que assinalou com mais uma tragédia que me toca próximo. A vítima de ontem, de Vieira do Minho, e respetivo agressor foram entrevistados por mim num ‘Aqui Portugal’, em 2017. Um casal comum sem sinais de problemas. Até onde pode chegar a natureza humana? Basta”, escreveu o apresentador nas redes sociais.

O casal, com dois filhos menores em comum, foi entrevistado num momento em que havia regressado a Portugal depois de ter estado emigrado em Londres.