Já decorria a segunda parte do FC Porto – Roma, quando Pepe e Dzeko desentederam-se, com o jogador da Roma a cair no chão após o encosto da cabeça do central do FC Porto Pepe.

Gary Lineker registou o momento e fez um comentário no Twitter acompanhado da imagem entre os dois jogadores com a legenda"nunca vou saber como Dzeko sobreviveu a esta cabeçada de Pepe".