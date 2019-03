Alegado homicida de Vieira do Minho comenta notícia sobre o crime no Facebook

O homem que na última quarta-feira confessou ter assassinado a mulher na freguesia de Salamonde, em Vieira do Minho, no distrito de Braga, utilizou a conta que partilhava com a vítima, no Facebook, para deixar um comentário numa notícia que dava conta do crime.

António Fidalgo comentou uma notícia do jornal ‘O Minho': "Um casamento a três não funciona foi feito um pedido para além [alguém] se afastar não o fez dei [deu] nisto”", escreveu o utilizador da conta ‘Ana Paula António Fidalgo’.

Através de uma mensagem privada, o jornal em questão tentou confirmar se o alegado homicida havia sido o autor do comentário. A resposta que obteve foi o "homem entregou-se à GNR de Braga".

Recorde-se que o António Fidalgo acabou por se entregar às autoridades e confessar a autoria do crime.