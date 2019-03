Assalto a uma garagem em Faro rende um milhão a ladrões

Uma garagem em Faro foi assaltada, tendo os ladrões conseguido levar um milhão de euros em dinheiro.

Os assaltantes terão entrado por uma janela da garagem e foram direitos ao cofre, onde o dinheiro estava guardado, segundo o Correio da Manhã.

Os ladrões levaram o dinheiro, mas não vários objetos de valor que havia no local, pelo que possivelmente conheceriam o conteúdo do cofre, que seria do tamanho de uma máquina de lavar roupa.

A PSP esteve no local a fazer perícias, cujos resultados poderão dar pistas acerca do paradeiro dos assaltantes que conseguiram escapar.