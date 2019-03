Jovem conciliou durante dois anos estudos com trabalho para comprar cadeira de rodas a amigo

A história foi partilhada no Facebook da escola

A história está a emocionar a Internet e há razões para isso. Tanner Wilson, um estudante na Escola Secundária de Caddo Hills, no Arkansas, Estado Unidos, poupou dinheiro, durante mais de dois anos, com o objetivo de comprar uma cadeira de rodas elétrica para o amigo, Brandon Qualls. Para isso, o jovem conciliou os estudos com um part-time.

"Ele é um bom amigo e quis apenas retribuir-lhe isso", disse Tanner, citado pela ABC News, depois de oferecer a cadeira ao amigo no passado dia 26 de fevereiro.

A ideia de uma cadeira elétrica surgiu porque Bradon utilizava uma cadeira que o obrigava a parar várias vezes para descansar, tudo porque ficava habitualmente com os braços doídos.

A história foi partilhada no Facebook da escola e os comentários a elogiar o caráter e a atitude de Tanner multiplicaram-se.