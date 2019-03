Jogador com mais quilómetros na Champions é do FC Porto

O jogador que percorreu mais quilómetros no total de jogos para a Liga dos Campeões desta época joga em Portugal

As pernas do mexicano Héctor Herrera já somam 93.919 metros em oito jogos em prova do FC Porto, que tem mais quatro jogadores na lista dos que mais correram até agora na competição.

A seguir a Herrera, no ranking da UEFA, está o sérvio Tadic, do Ajax, com 93.310 metros e, em terceiro, Danilo, que também veste azul e branco, com pouco mais de 85 quilómetros percorridos nas mesmas oito partidas.