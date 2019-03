Rajadas de mais de 180 km/hora inclinam navio de cruzeiro e geram pânico a bordo

No domingo passado, a bordo de um navio de cruzeiro norueguês, vários passageiros não ganharam para o susto depois de rajadas de vento a cerca de 180 km/hora terem inclinado de forma bastante acentuada o navio e tendo feito vários feridos.

A bordo, foram várias as garrafas que caíram e que se partiram, cadeiras e mesas deslizaram e, de repente, de acordo com vários vídeos partilhados por passageiros que se encontravam no interior de navio, começaram a ouvir-se gritos.

As imagens foram partilhadas no Twitter e o incidente deu-se a bordo do navio Escape da Norwegian Cruise Line.

The @CruiseNorwegian Escape was hit be a 100+ knot gust last night. The ship tilted and damage was everywhere. Crazy! pic.twitter.com/3fNx9sFBhW

First, the staff and crew on Norwegian Escape have been terrific after an incident from extreme weather, the captain and cruise director were quick with transparent updates and everything was quickly brought back in order. Second, it was still insane: https://t.co/TJWVubwYi2