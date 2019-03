Homem é filmado a dormir ao volante de um carro

Um condutor foi filmado a dormir ao volante de um Tesla enquanto seguia a 120km/h na Califórnia. O carro encontrava-se em piloto automático.

A marca veio assegurar que todos os veículos que produz têm o “hardware necessário para serem conduzidos em piloto automático”, disponibilizando esse serviço por um preço de 5000 doláres.

Com a utilização deste serviço, a Tesla promete ao condutor a possibilidade de manter-se na mesma faixa ou trocar de via e até estacionar sozinho, tudo isto sem o utilizador precisar de tocar no volante.

De recordar que já em 2016 um homem tinha sido filmado também a dormir ao volante de um carro desta marca.

Dude is straight snoozing going 75mph on the interstate, letting his @Tesla do the work. 😳😴 pic.twitter.com/RQD2LBSnGh