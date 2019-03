Atriz de Morangos com Açúcar revela que se tentou suicidar duas vezes e que viveu "relação tóxica"

Durante o programa de hoje da TVI, à conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, uma das protagonistas da série Morangos com Açúcar, Laura Galvão, contou alguns episódios mais marcantes da sua vida.

A atriz contou em direto que aos 13 anos saiu de casa para ir viver com uma pessoa que, teoricamente, amava e que acreditava que na altura tudo aquilo fazia sentido. Sem nunca revelar quem era essa pessoa, a atriz disse que se tratou de uma “relação tóxica” e que chegou mesmo a ser impedida de ter contacto com outras pessoas que eram, à data, chegadas a si.

A atriz da TVI contou também que começou a cortar relações com a mãe aos poucos e poucos e que apenas se falavam por chamadas telefónicas e que, ainda assim, estas acabavam por ser controladas. “Tentei fugir uma vez, mas sem sucesso”, disse durante o programa visivelmente emocionada.

Laura contou que se sentia “diminuída, aprisionada e isolada” e que esta relação tóxica, como lhe chamou, durou cerca de dois anos, até aos seus 15 anos.

Mas há mais. A atriz assumiu que durante esses dois anos se tentou suicidar duas vezes: “Eu tinha consciência, mas olhando para isso eu percebo que eram chamadas de atenção”, explica.

Mais tarde, contou Laura Galvão, conseguiu fugir com a ajuda da mãe e da tia e voltar para a sua casa. Chegou a ser acompanhada e medicada por especialistas, mas o que realmente a ajudou a ultrapassar o trauma foi mesmo a sua paixão pelo teatro.

“Eu vou continuar a amar esta pessoa. Eu sei que essa pessoa me ama, muito. Mas ama de uma maneira muito estranha”, disse com as lágrimas nos olhos.