Mulher sofre acidente em Esposende e tem de ser desencarcerada

A condutora de um automóvel que seguia em Esposende, entrou despiste e capotou, na EN 305, ao final da tarde desta quinta-feira, na área que atravessa a localidade de Curvos.

O acidente ocorreu no sentido entre Curvos e Balanças, perto da zona que liga Palmeira de Faro (Esposende) a Barroselas (Viana do Castelo), tendo a vítima, de 37 anos, que seguia sozinha no automóvel, sido desencarcerada pelos Bombeiros Voluntários de Esposende.

Segundo referiu Júlio Melo, o adjunto da Corporação de Bombeiros Voluntários de Esposende, a vítima foi levada para o Hospital de Barcelos, mas o seu estado não inspira grandes cuidados, já que foi imobilizada, depois de manobras de socorro.

A ocorrência foi registada pela GNR de Esposende.