Há ainda registo de 29 feridos no despiste perto da fronteira com a Guatemala

Pelo menos 25 migrantes centro-americanos morreram e outros 29 ficaram feridos num acidente rodoviário, esta quinta-feira, no sul do México, perto da fronteira com a Guatemala.

O acidente ocorreu por volta das 18h00, 23h00 em Lisboa, quando o camião de carga em que os migrantes seguiam se despistou.

O pesado capotou, ao sair da estrada, a cerca de cinco quilómetros do município de Soyaló.