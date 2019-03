Benfica é multado por querer segredo sobre conteúdo de e-mails

A defesa do Benfica apresentou um requerimento que pedia que não fosse discutido em audiência pública o conteúdo dos e-mails. Esta ação valeu ao clube encarnado uma multa de 204 euros na primeira sessão do julgamento da ação cível, no qual o clube de Lisboa pede mais de 17,7 milhões de euros de indemnização ao Futebol Clube do Porto.

Em causa estão os e-mails do Benfica que têm vindo a ser partilhados no Porto Canal por Francisco J. Marques, director de comunicação dos azuis e brancos.

"Estão preocupados com o segredo do negócio, mas já viram mais de 30 gigas de segredos de negócio divulgados.", afirmou o magistrado Paulo Teixeira, citado pelo Jornal de Notícias.

A ação está a decorrer no Juízo Central Cível do Porto.