“O monstro assassinou a nossa princesa de madrugada durante o sono”

Faz pouco mais de um mês que Pedro Henriques matou a ex-sogra e a filha no Seixal, num crime que chocou o país. Sandra Henriques a ex-companheira do homicida, que acabou por suicidar-se, escreveu no Facebook uma mensagem dirigida à mãe, onde diz acreditar que a menina de dois anos foi morta enquanto dormia.

“Até sair o resultado da autópsia irei continuar com a ideia que o monstro assassinou a nossa princesa de madrugada, durante o seu sono, provavelmente dopada com algum medicamento, para que não abrisse os olhos e não tivesse consciência de quem lhe estava a fazer mal”, pode ler-se no post de Sandra Cristina.

A mensagem emotiva publicada a 4 de março demonstra que a ex-companheira de Pedro Henriques não consegue esquecer o dia em que tudo aconteceu.

“Hoje tive um arrepio pelo corpo todo. Olhei para o relógio e eram 8h10m. Foi a essa hora que tudo aconteceu (...) O meu cérebro tenta diariamente visualizar como tudo aconteceu. Não tenho a menor dúvida que aquele cobarde te disse que estava ali com a princesa para que lhe abrisses a porta, pois não era suposto deixá-lo entrar em casa”, escreveu.

“O teu grito, o único grito que os vizinhos dizem ter ouvido...sempre achei que fosse da dor que sentiste enquanto a lâmina ponteaguda da faca te perfurava. Não, o teu grito nao foi de dor, não lhe ias dar esse prazer... O teu grito foi do susto, da fração de segundos de intervalo entre aperceberes-te que ele estava armado, até dar o primeiro inevitável golpe por te apanhar desprevenida”, acrescentou.

Sandra Cristina chama “cobarde... psicopata... lobo em pele de cordeiro” ao ex-companheiro e lembra que há muitos como ele “alguns até bem perto de nós”.

De luto pela mãe e pela filha, faz ainda questão de sublinhar que sabe que a progenitora não se deu por “vencida”. “Tentaste lutar uma luta desigual. Tentaste-te defender e evitas-te que fossem mais profundos certos golpes que tinhas no rosto. Mas o que mais me dói é saber que sofreste... e muito... “, escreveu, acrescentando: “Aquele monstro depois de te ver indefesa, caída no chão, num lago de sangue, ainda fez questão de aguardar uns bons minutos só pelo prazer de te ver sofrer... ainda deve ter esboçado um sorriso, proferido algumas palavras atormentantes e depois sim, deu o golpe final!”

Recorde-se que o homem matou a ex-sogra com vários golpes de faca no dia 4 de fevereiro, após uma discussão. De seguida pôs-se em fuga, levando consigo a filha de dois anos, que viria a asfixiar mortalmente, telefonando de seguida ao INEM a dar a localização do corpo que colocou na bagageira do carro, junto ao McDonald's de Corroios, no Seixal.

Horas depois, o seu corpo viria ser encontrado em Castanheira de Pera, para onde foi de comboio, local onde tirou a própria vida com uma caçadeira, que pertenceria ao pai.

Pedro Henriques deixou ainda uma carta a culpar a ex-companheira e a sogra, ato que para Sandra Cristina foi a machadada final. "Deve-te ter dito que a nossa princesa estava morta. Ele sabia que davas a vida por ela, mas quis que soubesses que a tua luta, a nossa luta tinha sido em vão. Quis culpar-nos pela morte dela", escreveu no mesmo post do Facebook.