Vale e Azevedo está falido mas isso não o impede de gozar férias de luxo

O antigo presidente do Benfica, João Vale e Azevedo, declarou insolvência, recebe 441,7 euros mensais e vive com a ajuda do que cultiva na sua horta na quinta em Almoçageme, Sintra. Esta é a versão da sua mulher Filipa Vale e Azevedo.

No entanto, as notícias que vão surgindo com frequência mostram algo muito diferente de uma vida frugal. Afinal o homem, que deve 26 milhões aos credores, parece manter o gosto pelas viagens em primeira classe, hotéis de cinco estrelas e férias de luxo, como vão revelando as fotografias de emigrantes espalhados pela Europa, escreve o Correio da Manhã.

As imagens mais recentes, recebidas pelo mesmo jornal, dão conta de que Vale e Azevedo estará numa luxuosa estância de ski suíça. O antigo dirigente do Benfica, acusado de ter desviado milhões em transferências de jogadores do Benfica, foi fotografado em Zermatt, num almoço com dois homens na esplanada de um restaurante com vista privilegiada.

A pequena e exclusiva estância de ski, fica aos pés do monte Cervino, e pratica preços proibitivos. De resto, Zermatt é, escreve ainda o Correio da Manhã, há largos anos destino habitual da família.