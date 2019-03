Risco de discriminação contra mulheres muito baixo em Portugal

Portugal ocupa o 5.º lugar do Índice de Género e das Instituições Sociais da OCDE

Os dados do Índice de Género e das Instituições Sociais 2019 (SIGI) dão conta de que Portugal surge em quinto lugar, num total de 183 países avaliados pela ODCE. A Suiça é o país que lidera este ranking, seguida da Dinamarca, Suécia e França.

Portugal consegue este lugar devido ao “muito baixo risco de discriminação”, com um valor de 11% no global dos países.

Segundo o relatório, Portugal tem, 7% de discriminação ao nível da integridade física restrita (muito baixo), 3% no acesso a recursos produtivos e financeiros (muito baixo) e 11% nas liberdades civis (risco baixo). É na discriminação na família que o país apresenta o valor mais alto, 22%. Mesmo assim, esta percentagem representa um nível de discriminação baixo.

O mesmo relatório refere ainda que “globalmente as mulheres assumem 75% dos cuidados não pagos e do trabalho doméstico”, lembrando ainda que há muitos países, nomeadamente em África e na Ásia, em que as mulheres são obrigadas por lei a obedecer ao marido.

“Enquanto [às mulheres] lhes for negado igual estatuto e poder de decisão dentro da própria casa, não haverá reais mudanças e as reformas legais terão apenas um efeito limitado", pode ler-se relatório.