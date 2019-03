Episódio dos Simpsons em que Michael Jackson participa vai ser retirado das plataformas

O produtor executivo dos Simpsons, James L. Brooks, informou que o episódio da série de animação na qual Michael Jackson participou vai ser retirado do ar.

No episódio em questão - que foi exibido pela primeira vez em 1991 -, o intérprete de ‘Thriller’ dá voz a uma personagem que era doente psiquiátrico e que acreditava ser Michael Jackson.

Esta decisão foi tomada depois da exibição de “Leaving Neverland”, um documentário de Dan Reed sobre o ‘Rei da pop’ no qual são apresentados detalhes das alegadas agressões sexuais por parte de Michael Jackson a Wade Robson e James Safechuck, quando estes eram ainda crianças.

Depois da estreia do documentário no festival de Sundance, em janeiro deste ano, e da posterior transmissão do mesmo pela HBO, várias têm sido as reações, tendo até algumas rádios deixado de emitir os temas de Michael Jackson.

Os herdeiros do 'Rei da Pop' já processaram a HBO em 100 milhões de dólares.