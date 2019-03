Cristiano Ronaldo deixa mensagem nas redes sociais a todas as mulheres importantes na sua vida no dia em que se assinala o Dia Internacional da Mulher.

Esta sexta-feira, dia 8 de março, assinala-se o Dia Internacional da Mulher e, nas redes sociais, Cristiano Ronaldo não deixou passar a data em branco, tendo deixado uma publicação às “mulheres da sua vida”.

"Feliz Dia Internacional da Mulher a todas as mulheres e um beijinho especial às mulheres da minha vida!", escreveu o craque na legenda da fotografia partilhada no Instagram, onde surge Dolores Aveiro, Georgina Rodrigues e as suas filhas.