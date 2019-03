Pais mantinham filha de 14 anos presa numa jaula para cães durante 24 horas

Dois jovens que estavam desaparecidos desde 2016, Mary Crocker e Elwyn Crocker, ambos com 14 anos, foram encontrados mortos junto à casa onde moravam com os pais na Georgia, Estados Unidos, depois de terem sido maltratados durante anos.

De acordo com a Fox News, durante o julgamento em tribunal foram descobertos novos contornos deste caso e, durante a audição, ficou a saber-se que além das agressões físicas que a jovem sofria, era também mantida durante cerca de 24 horas sem comer numa jaula para cães.

Segundo Abby Brown, um investigador do caso, quando Mary Crocker foi encontrada tinha as articulações inchadas devido ao esforço que fazia para ficar dobrada dentro da jaula. Além disso, em tribunal foi ainda dito que os pais chegaram a pendurá-la num escadote com o objetivo de lhe endireitar a postura.

As autoridades tomaram conhecimento deste caso depois de o terceiro irmão destes dois jovens, com 11 anos, que sofria de paralisia cerebral, ter contado tudo à polícia e descrito as condições em que a irmã vivia.

A Fox News avança que os principais suspeitos deste crime são os pais dos jovens, tal como o padrasto e madrasta, o tio e a avó.

Os seis familiares são agora acusados do crime de crueldade infantil mas, até ao momento, sabe-se que nenhum deles será detido por homicídio, pelo menos até os exames aos corpos dos dois irmãos estarem concluídos.