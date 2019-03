Claudio Ranieri assume o comando técnico da AS Roma

Depois de anunciar a saída de Di Francesco na passada quinta-feira, a AS Roma oficializou a contratação de Ranieri para assumir o comando técnico do clube.

O italiano, que assinou contrato apenas até ao final desta época, deixa assim de treinar os ingleses do Fulham, que se encontram atualmente na zona de despromoção da Premier League.

"O objetivo do clube passa por acabar a temporada no lugar mais acima possível e conseguir a qualificação para a Liga dos Campeões. Decidimos então chamar um treinador que conhece o clube, percebe o ambiente à volta e que está apto a motivar os jogadores", afirmou o presidente da Roma, Jim Pallota, em nota oficial emitida pelo clube.

De recordar que Di Francesco deixou de ser treinador do clube italiano após a derrota com o FC Porto por 3-1 e consequente eliminação da Liga dos Campeões. Também Monchi, diretor desportivo do clube, abandonou o cargo esta sexta-feira, sendo substituido interinamente por Frederic Massara.