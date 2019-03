Cristina Ferreira é chamada de gorda nas redes sociais e cantora Sónia Tavares defende-a | FOTO

Cristina Ferreira costuma partilhar, todos os dias, na sua conta oficial do Instragram, o ‘look’ escolhido para utilizar no seu programa da SIC e, desta vez não foi exceção. No entanto, um dos ‘looks’ escolhidos pela apresentadora de televisão desta semana não agradou a muitos e vários foram os comentários que começaram a surgir na internet.

Muitos utilizadores do Instagram começaram por dizer que o vestido que escolheu lhe assentava mal e muitos chegaram mesmo a dizer que a apresentadora estava gorda: "Oh, Cristina estás muito gorda. Não te fica nada bem", pode ler-se num dos comentários feitos nesta rede social.

"Muito gordinha"; "Vai fazer ginástica" ou "Campónia", foram outros dos comentários feitos.

No entanto, estas críticas não passaram ao lado de muito artistas que conhecem Cristina Ferreira e entraram em sua defesa. Luís Borges e Sónia Tavares foram alguma das celebridades que responderam aos comentários ofensivos feitos à apresentadora.

"Ena, tantos especialistas em moda! Gorda? Vai fazer ginástica? Entre frontalidade e pura estupidez, há uma grande diferença. Deviam ter vergonha, sobretudo as senhoras. Não mordam a língua amigas. Beijinho, querida Cristina", escreveu Sónia Tavares, a vocalista dos 'TheGift'.