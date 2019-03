Polícia dispara sobre favela do Rio de Janeiro em helicópteros

Esta sexta-feira, vários helicópteros da Polícia Civil (Judiciária) dispararam sobre as favelas do chamado Complexo do Alemão, na zona norte da cidade brasileira do Rio de Janeiro, tendo causado o pânico entre as pessoas.

Esta ação é ilegal mas, de acordo com a imprensa brasileira, tem-se tornado numa prática cada vez mais comum entre as autoridades.

Os helicópteros sobrevoaram as favelas e quase embatiam as habitações mais instáveis.

Here's another helicopter video a friend from complexo do alemao sent me.



A child filmed this.





Nas redes sociais, nomeadamente através do Twitter, foram partilhados vários vídeos, onde os moradores relatam o terror vivido durante o dia.

De acordo com informações da Polícia Civil, a operação decorreu com o apoio da Delegacia de Combate às Drogas (DCOD), Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e a Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC).

ESSE VÍDEO É MEU. ESSA VOZ SOU EU! ESSE TERROR SOU EU QUE VIVO, SOMOS NÓS QUE VIVEMOS, POR CAUSA DE VOCÊS QUE APLAUDEM ESSA MERDA!

QUE ÓDIO! 😭😡



