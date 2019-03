Cristina Ferreira reage a críticas sobre o seu aspeto físico nas redes sociais

Depois de ter partilhado o ‘look’ exibido no seu programa nas redes sociais, Cristina Ferreira viu, esta quinta-feira, o seu aspeto físico ser criticado por vários utilizadores, e hoje, sexta-feira, reagiu aos comentários feitos.

"Esta foto tem um filtro de propósito. Porque hoje em dia os filtros são uma constante da vida. Mas não há filtro nenhum que mascare a mentira. É a verdade que vence. Com mais ou menos gordura. Com mais ou menos estilo. Tolerância. Respeito. Igualdade. Confiança. Isso sim faz de nós grandes Homens. Que a mim sempre me ensinaram que a palavra com H grande encerrava homens e mulheres. E não gosto de fazer separações. Humanidade também dá. Faltava isto: liberdade de expressão não é agressão", escreveu Cristina Ferreira na sua página do Instagram.