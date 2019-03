Marcelo Rebelo de Sousa já assumiu uma «grande vontade» de se recandidatar à presidência e, desta vez, não tem só apoios à direita. São vários os socialistas a fazerem-lhe rasgados elogios e começa a ganhar espaço a possibilidade de, pela primeira vez, o PS não apoiar um candidato próprio.

Socialistas como Ferro Rodrigues, Jorge Coelho, João Soares ou Manuel Alegre já admitiram apoiar uma recandidatura do atual Presidente da República. Ferro Rodrigues afirmou, numa entrevista recente à RTP, que Marcelo Rebelo de Sousa tem sido «um grande Presidente da República». O presidente do Parlamento admitiu que «nunca votou» em Marcelo, mas isso «não quer dizer que não venha a votar».

No prefácio do livro Marcelo – Presidente todos os dias, Ferro Rodrigues volta a elogiar Marcelo por exercer «uma magistratura de proximidade, permanente, lúcida e afetuosa, que tanto contribui para o ambiente de paz e de estabilidade democrática que se vive em Portugal». Para o presidente da Assembleia da República, Marcelo é «o Presidente de um tempo novo».

No mesmo livro, António Guterres classifica o Presidente da República como «uma personalidade de inteligência fulgurante» e elogia-o por ter «sabido introduzir no exercício da presidência uma proximidade e um sentido de afeto que só valorizam essa magistratura».

O ex-ministro socialista Jorge Coelho foi mais longe e assumiu que, se as eleições fossem hoje, seria um apoiante. «Hoje sou talvez o maior defensor do seu papel como Presidente da República e daquilo que tem feito a bem de Portugal no exercício dessa função», disse o socialista, na estreia do programa Circulatura do Quadrado, na TVI 24, em que o convidado foi o chefe de Estado.

A decisão de Marcelo se recandidatar deverá ser anunciada em meados do próximo ano. António Costa terá, nessa altura, de decidir se apresenta um candidato próprio ou abre a porta ao apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. O socialista Vítor Ramalho não acredita que o PS possa apoiar um candidato próprio. «Não vai haver condições diferentes daquelas que levaram António Costa a dar liberdade de voto e é isso que acho que vai suceder. O que significa que o atual Presidente pode ser eleito à primeira volta», diz ao SOL Vítor Ramalho, consultor da Casa Civil durante a presidência de Mário Soares.

Nas últimas presidenciais, o PS decidiu, perante o aparecimento de duas candidaturas da área socialista, dar liberdade de voto aos seus militantes. Vítor Ramalho mais facilmente acredita no aparecimento de uma candidatura da «direita revanchista» do que de uma «esquerda tolerante». António Costa, na última entrevista que deu, à SIC, foi questionado sobre as próximas presidenciais, mas limitou-se a garantir que «oPSdecidirá isso a seu tempo». Ninguém tem dúvidas de que Marcelo é quase imbatível devido à sua popularidade. Mário Soares foi, até agora, o Presidente eleito com mais votos. Em 1991 teve o apoio do PSD de Cavaco Silva, obtendo mais de 70%.