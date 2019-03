“Não corres para um helicóptero em chamas”

Peter Schmeichel recorda atitude do filho na noite em que caiu o helicóptero do dono do Leicester City.

Vichai Srivaddhanaprabha morreu no dia 27 de outubro de 2018 depois de o seu helicóptero cair perto do estádio após o jogo entre o Leicester City e o West Ham.

Em entrevista do The Sun, Peter Schmeichel, pai do guarda-redes do Leicester, falou sobre a coragem do filho e de como ficou assustado com a atitude de Kaper. “Não corres na direção de um helicóptero em chamas, mas foi o que ele fez. Isso diz muito da personalidade do meu filho. Ainda não consigo acreditar que aquilo aconteceu”.

“Eu não estava lá, o Kasper é que me ligou para casa. Ele ainda estava no estádio. Nunca saiu, esteve lá a noite toda. O Leicester não perdeu só o seu dono, perdeu também o mentor, o tipo que comandava a cultura. O Vichai foi uma grande parte da conquista do campeonato”, disse ao jornal inglês.

“Acredito piamente que o futebol perdeu alguém que tinha um enorme valor para o desporto. O respeito que o mundo do futebol demonstrou apenas prova que era um deles”