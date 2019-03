Rampa da Arrábida regressa ao Campeonato da Montanha

O regresso da Rampa da Arrábida é a grande novidade do Campeonato de Portugal de Montanha JC GROUP 2019, apresentado esta sexta-feira em Vila Nova de Famalicão, no Museu do Automóvel.

Segundo o presidente da Associação Portuguesa dos Pilotos de Automóveis de Montanha (APPAM), Joaquim Teixeira, “em equipa que ganha não se mexe”, mas prometendo, ao mesmo tempo renovação, trazendo novos cenários nas provas mais míticas da modalidade e que começará com a Rampa da Penha, seguindo-se a Rampa Internacional da Falperra, esta pontuável para o Campeonato Europeu de Montanha, enquanto a Rampa de Boticas, última do calendário, é candidata à prova à Hill Climb Masters.

Joaquim Teixeira, um dos maiores pilotos da atualidade, enalteceu o apoio das autarquias e os clubes organizadores, bem como as empresas patrocinadoras, à cabeça das quais o universo empresarial internacional da JC GROUP, liderado pelo empresário José Correia.

As outras rampas são as do Caramulo, Murça, Covilhã e Santa Marta de Penaguião, sendo que este ano, depois de muitos anos de ausência haverá o regresso da Rampa da Arrábida, em Setúbal, conforme destacou o apresentador deste evento, Joaquim Amândio Santos, a voz das provas automobilísticas de montanha.

Mais uma vez a promoção está na ordem do dia, não apenas através de novas plataformas, como é o caso do Porto Canal, que recentemente celebrou um acordo com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) para um programa semanal dedicado ao automobilismo, segundo revelou o presidente desta instituição, Ni Amorim, ao longo da apresentação.