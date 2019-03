António Raminhos pede ajuda no Instagram

António Raminhos recorreu esta sexta-feira ao Instagram para apelar à solidariedade dos portugueses na ajuda a Ricardo, um homem de 37 anos que tem um cancro no estômago e precisa de ajuda para um tratamento na Alemanha.

"Há coisas que me deixam sempre revoltado, mas com a crença de que podemos dar um empurrão. Já falei de vários casos que divulgo e ajudo. Muitos mantenho contacto com as pessoas. Este é mais um e a quantia nem é assim tanta! São 600 mil pessoas aqui. 600 mil... 50 cêntimos, um euro e faz a diferença para o Ricardo ou para a família", escreveu Raminhos no Instagram.