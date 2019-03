Enfermeira portuguesa eleita a melhor de Inglaterra

No dia em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher, a enfermeira Sílvia Nunes teve uma bela surpresa ao ser considerada como a melhor enfermeira em Inglaterra.

A enfermeira de 34 anos concorria com mais sete colegas, sendo a única estrangeira, algo que ainda deixou Sílvia Nunes com mais orgulho, como contou ao Jornal de Notícias.

"Não é o meu país e eles reconheceram o meu trabalho. Premiaram o trabalho, independentemente de ser inglês ou não e isso é muito bom! Quem me dera que Portugal reconhecesse as pessoas assim. Iam perceber que as pessoas trabalham com outro ânimo e com outra felicidade".

O júri descreveu o trabalho de Sílvia Nunes como representando “o melhor da enfermagem num ambiente de lar. É inovadora, criativa, apaixonada e faz tudo pelos utentes, pelas suas famílias e pela sua equipa. Dá às pessoas o valor e a dignidade que elas merecem. Esforça-se para promover a enfermagem de alta qualidade dentro de sua equipa e é um excelente modelo".