Oliveira acelera para a estreia

O GP Qatar, ronda inaugural do Mundial de MotoGP, marca a estreia do piloto português na categoria rainha do motociclismo. Terminar a corrida e ganhar experiência são os objetivos.

Terminou o tempo de espera. Agora é a valer. É já este domingo (10 março) que Miguel Oliveira vai fazer a sua estreia no Mundial de Moto GP, que arranca no Qatar, o Grande Prémio que tem a particularidade de ser o único - entre as 19 provas do calendário - que é disputado à noite.

Amanhã, o piloto almadense torna-se oficialmente o primeiro português a integrar a principal categoria do motociclismo depois de uma participação de Felisberto Teixeira no Grande Prémio de Espanha de 1998, em Jerez de la Frontera.

O piloto da Tech3 KTM tem vindo ao longo da pré-temporada a controlar as expectativas para o seu ano de rookie e sublinha que os grandes objetivos em Doha passam por terminar a corrida, ganhar experiência e detetar os pontos fracos na pilotagem.

«Sinto que é importante para mim terminar a corrida, ganhar experiência e ficar a saber onde melhorar a minha pilotagem», declarou o jovem de 24 anos.

A prudência do piloto português é, de resto, partilhada pelo francês Hervé Poncharal, proprietário da Tech3: «Não estamos em posição de desafiar as equipas da frente. A nossa missão, esta época, é reduzir a diferença que nos separa dos pilotos mais rápidos», declarou. O novo patrão de Miguel Oliveira continua, aliás, a defender que a verdadeira competição para o almadense será feita com os restantes estreantes em MotoGP: o espanhol Joan Mir (Suzuki) e os italianos Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha).

De notar que, apesar das precauções por parte do almadense e da própria equipa austríaca, Miguel Oliveira não esconde a ambição de uma escalada rápida até ao topo, contando, claro, com o tempo necessário que envolve o processo de adaptação à sua nova KTM RC16.

Chegar a campeão do mundo é, naturalmente, uma meta que está no horizonte do almadense, que se estreou no Mundial de velocidade em 2012, tendo sido já duas vezes vice-campeão: primeiro em 2015, de Moto3, e em 2018, de Moto2. Soma até ao momento 34 pódios e quatro pole positions.

Já no Qatar

Em contagem decrescente para cumprir «o sonho de menino», Miguel Oliveira alcançou esta sexta-feira um 18.º lugar, entre 23 pilotos, na primeira sessão de treinos livres.

O piloto português ficou à frente de Johann Zarco (piloto oficial da KTM), com a melhor volta de 1:56.061. Valentino Rossi (Yamaha) foi, de resto, o piloto mais rápido, com 1:55.048, terminando com uma distância de cerca de um segundo (1.013) para o português.

Partilhar a pista com Valentino Rossi, sete vezes campeão mundial na categoria rainha, será também o cumprimento de mais um sonho para o português, que sempre demonstrou vontade de ainda participar no MotoGP na era do italiano.

Já a acelerar para a estreia, Miguel Oliveira tem partilhado vários momentos que antecedem o dia de amanhã - hoje ainda terá a última sessão de treinos e a qualificação.

«Preparado e focado! Vamos a isto!», disse através das redes sociais o piloto português que, recorde-se, depois de sete anos a correr com o número 44, passa a envergar o 88.