Domingo de sol com temperaturas máximas acima dos 22 graus

Este domingo é esperado céu pouco nublado ou limpo em quase todo o país. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas vão chegar aos 23 graus.

Em Lisboa, o céu vai estar pouco nublado ou limpo, com períodos de maior nebulosidade até meio da manhã. O IPMA prevê ainda vento em geral fraco de norte.

No Porto, são esperados períodos de céu muito nublado, sobretudo até ao final da manhã. É ainda esperado vento fraco, por vezes moderado.

Segundo o IPMA, existe possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuviscos

no Minho.

As temperaturas máximas vão variar entre os 23 graus, em Faro, e os 16 graus, na Guarda. As temperaturas mínimas vão atingir os 5 graus, em Bragança, e os 11 graus, em Faro, Lisboa e Portalegre.

O IPMA alerta ainda para o acentuado arrefecimento noturno.