Jaguar ataca mulher que tentava tirar selfie em zoo no Arizona | Vídeo

Uma mulher foi atacada por um jaguar enquanto tentava tirar uma selfie, no último sábado, no Wildlife World Zoo, Aquarium and Safari Park, no Arizona.

De acordo com a CNN, a mulher, que foi atacada num braço, teve de receber assistência médica. No entanto, não corre risco de vida.

O Wildlife World Zoo, Aquarium and Safari Park já reagiu através das redes sociais e confirmou o incidente, alegando ainda que testemunhas viram a mulher saltar uma barreira.

"Em nenhum momento o animal esteve fora do recinto. O incidente está a ser investigado", lê-se numa publicação partilhada no Facebook.