⚠ NÃO COMPREM!! É TUDO MENTIRA! NÃO SE DEIXEM ENGANAR, NÃO USO NEM NUNCA FIZ PUBLICIDADE A ESTES PRODUTOS PARA A CARA E PARA O CORPO. Há vários meses que sou vítima do uso abusivo da minha imagem por desconhecidos mal intencionados, verdadeiros criminosos que utilizam sem o meu consentimento a minha imagem para, nas redes sociais, fazer publicidade e venda de produtos cosméticos que não conheço e nunca utilizei. Quem o faz, muda diariamente o nome das alegadas empresas/marcas o que torna extremamente difícil apurar a origem desta atividade criminosa que para além de usar abusivamente a minha imagem, engana diariamente dezenas de pessoas e consumidores. Mas iremos conseguir apurar responsabilidades! É uma sensação muito desconfortável saber que esta publicidade mentirosa está, efetivamente, a enganar muitas pessoas que a seguem e não só gastam dinheiro como ficam desiludidas “comigo”. Ao longo dos meus 27 anos de carreira tenho feito publicidade com base em critérios de qualidade muito rigorosos. Uso tudo o que promovo e jamais aceitaria entrar neste tipo de vendas! Têm sido postas palavras na minha boca que nunca proferi (cheias de erros ortográficos, ainda por cima!) em meios de comunicação social (usando abusivamente logotipos da Caras e RTP entre outros) estão a ser feitas montagens falsas de fotografias minhas, estou a ser alvo de comentários menos simpáticos porque perante os resultados inexistentes dos produtos publicitados, o público insurge-se e eu, que faço questão de ter sempre uma postura muito transparente e responsável enquanto figura pública, estou verdadeiramente indignada. O assunto está a ser tratado judicialmente e entretanto emito este desmentido para tentar evitar que mais pessoas sejam enganadas. Por isso já sabem, cremes para a cara, produtos para o corpo, produtos para emagrecer e outros congéneres com nomes duvidosos que aqui não reproduzo (porque não quero dar-lhes publicidade gratuita) NÃO conheço, NUNCA experimentei e são uma verdadeira FRAUDE. NÃO se deixem enganar! (Continua nos comentários ⬇️)

