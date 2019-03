Ethiopian Airlines revela lista de nacionalidades. Não há portugueses entre as vítimas

A Ethipian Airlines partilhou, através das redes sociais, uma lista completa das nacionalidades das 157 pessoas que este domingo perderam a vida num acidente aéreo. Não há portugueses entre as vítimas.

No total são 35 nacionalidades diferentes e não 33 como inicialmente havia sido avançado.

O maior número de vítimas mortais é de nacionalidade queniana, seguido de vítimas de origem canadiana.

Há vários cidadãos europeus entre as vítimas.

Recorde-se que o avião, da companhia aérea Ethiopian Airlines, tinha como destino Nairóbi, no Quénia.

A bordo do avião, um Boeing 737, estavam 157 pessoas, 149 passageiros e oito membros da tripulação.

O aparelho tinha partido de Adis Abeba, capital da Etiópia e o voo fazia parte de uma rota regular.

Accident Bulletin no. 3

Issued on March 10, 2019 at 4:59 PM pic.twitter.com/5UOxsbl24f