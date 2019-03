Câmara de Viana renova acordo com bombeiros profissionais

A Câmara Municipal de Viana do Castelo renovou o acordo com bombeiros profissionais, enquanto entidade empregadora pública, com a sua associação nacional e o seu sindicato.

“Considerando que o Município de Viana do Castelo, está empenhado na maior eficácia e eficiência dos serviços municipais, entende que a matéria da organização e duração do tempo de trabalho é merecedora de concreto ajustamento à realidade e especificidades do Município”, segundo se refere no acordo entre a autarquia vianense e os bombeiros, bem como com as outras instituições representativas de diversas classes e grupos profissionais.

“Justificando a celebração de acordo que introduza o necessário ajustamento dos períodos de duração, semanal e diária de trabalho às suas concretas necessidades e às exigências dos serviços municipais, proporcionando, em simultâneo, melhores condições de trabalho e de conciliação entre a vida profissional e pessoal dos seus trabalhadores, elevando, desse modo, níveis de motivação e de produtividade”, foram os principais motivos deste acordo.

Foi assinada a renovação do Acordo de Entidade Empregadora Pública (ACEEP) entre a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais e o Sindicato Nacional de Bombeiros Profissionais (ANBP/SNBP) e a Câmara Municipal de Viana do Castelo, pelo presidente José Maria Costa e estiveram presentes naquela cerimónia de assinatura os dirigentes nacionais de ANBP/SNBP, Sérgio Carvalho e Ricardo Fernandes, entre outras entidades.