As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) são de que o sol e o calor se vão manter, sendo que as temperaturas podem chegar aos 25 graus, nomeadamente no distrito de Faro.

Em Lisboa, as previsões são para céu pouco nublado e temperaturas entre os 11 e os 21 graus, já no Porto haverá mais nuvens e os termómetros não deverão passar dos 19 graus.

Por outro lado, nos Açores há possibilidade de chuviscos, com os períodos de maior nebulosidade a surgirem nas regiões Norte.

O IPMA alerta ainda para neblina ou nevoeiro matinal e um acentuado arrefecimento noturno.