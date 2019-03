Um incêndio que deflagrou, esta manhã de segunda-feira, num edifício habitacional na Amadora matou um bebé de um ano e deixou outras seis pessoas feridas, sendo que três delas estão em estado grave, segundo o Correio da Manhã.

O fogo teve início no rés-do-chão do prédio. O alerta foi dado pelas 7h18 e no local estão 24 operacionais apoiados por oito viaturas dos bombeiros, além do INEM e de autoridades policiais.