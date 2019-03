'Pipoca Mais Doce' critica nova aposta da TVI

“Quem quer casar com o meu filho?” é a nova aposta da TVI, que estreou no passado domingo. As reações não se fizeram esperar e Ana Garcia Martins, autora do blogue ‘A Pipoca Mais Doce’ não escondeu a indignação.

"Eu consumo muito programa de merda - e gosto - mas porra, hoje a televisão portuguesa bateu lá no fundinho. Vou ler para esquecer", afirma a blogger na sua página pessoal na rede social Instagram, onde pode ver-se a imagem do livro ‘Becoming: a minha história’, de Michelle Obama.

Numa segunda publicação sobre o mesmo tema, Ana Garcia Martins partilhou um frame da cena em que uma mãe questiona uma candidata a nora sobre as capacidades desta na cozinha e escreveu “Depois do 8 de março, o 10 de março.”