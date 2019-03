Bebé que morreu em incêndio na Amadora terá caído do colo da mãe

Um incêndio que deflagrou esta manhã no rés-do-chão de um prédio na Amadora matou uma bebé de um ano, que terá caído do colo da mãe quando esta tentava fugir, no meio das chamas.

O corpo da criança foi encontrado carbonizado pelos bombeiros no patamar do prédio, segundo o Jornal de Notícias.

A mãe da bebé reside no segundo andar e quando tentava fugir pelas escadas, na aflição a filha terá caído. A mulher sofreu queimaduras graves. A avó da menina foi retirada do prédio já inconsciente, e o pai também é um dos feridos, tendo saltado da janela do segundo andar.

Ao todo seis pessoas ficaram feridas, incluindo outro bebé de oito meses que ficou intoxicado e foi transportado para o Hospital de Santa Maria, de acordo com fonte do INEM.

O rés-do-chão, onde as chamas tiveram início, ficou completamente destruído, o que dificulta o trabalho da Polícia Judiciária, entretanto chamada ao local para averiguar as causas do incêndio.

No local estiveram 26 operacionais, dos bombeiros de Queluz e Amadora, apoiados por nove viaturas, o fogo foi dado como extinto pouco antes das 8h00, cerca de 40 minutos após o alerta.