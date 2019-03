Hugo Soares disputa Concelhia do PSD de Braga

O deputado Hugo Soares disputa a Concelhia do PSD de Braga, a que atualmente preside, com Humberto Carlos, antigo administrador do Parque de Exposições de Braga, tendo os dois a separá-los Hugo Soares ter sido crítico de Rui Rio e Humberto Carlos seu apoiante.

As eleições estão marcadas para a próxima sexta-feira, apresentando-se a situação “muito confusa”, segundo fontes partidárias, uma vez que obrigaram o presidente da Câmara de Braga, Ricardo Rio, a optar por apoiar Hugo Soares, quando Humberto Carlos tem sido igualmente um seguidor incondicional do autarca, mesmo após não ter sido reconduzido para a administração do Parque de Exposições de Braga, atualmente Fórum Altice Braga.

Hugo Soares foi sempre apontado como tendo sido o principal responsável pela primeira eleição de Ricardo Rio para a presidência da Câmara Municipal de Braga, do qual foi o diretor de campanha, sendo que agora as posições invertem-se e Ricardo Rio é mandatário de Hugo Soares para este deputado tentar a sua continuidade na liderança da Comissão Política Concelhia de Braga do PSD, podendo assim também indicar a lista de candidatos às próximas eleições legislativas, após ter criticado frontalmente a liderança de Rui Rio e apoiado Luís Montenegro, que foi o principal rosto da contestação ao presidente do PSD.