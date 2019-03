Atriz porno participa em programa da TVI…pela segunda vez

A atriz pornográfica Sónia Gomes, mais conhecida por Sónia Kel, está a participar pela segunda vez num programa de televisão da TVI.

O primeiro programa em que participo foi o 'First Dates', onde conheceu o escritor Xavier. Ambos, no final, decidiram ter um segundo encontro, mas ao que tudo indica as coisas não terão corrido pelo melhor.

A atriz da indústria de filmes para adultos está novamente à procura de alguém, desta vez para casar, e está a participar no programa 'Quem Quer Casar Com o Meu Filho', que estreou ontem, domingo, na TVI.