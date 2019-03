Velejador amputado ligou Portugal à Guiana sozinho e em 60 dias

O ‘marinheiro’ britânico Lee Spencer, cuja perna direita foi amputada, atravessou o Atlântico sozinho num veleiro, numa travessia que durou dois meses.

O velejador, de 49 anos, partiu de Portimão a 9 de janeiro e chegou esta madrugada a Caiena, capital da Guiana Francesa, depois de ter cruzado o oceano.

A sua chegada ao outro lado do atlântico foi anunciada pelo próprio no Twitter, sublinhando que o tempo da travessia constitui um recorde, sendo que velejador norueguês Stein Hoff fez uma viagem semelhante em 2002, tendo demorado 96 dias, 12 horas e 45 minutos, mais 36 dias do que Lee Spencer.

HE’S ONLY JUST GONE AND BLOODY DONE IT! Lee has smashed the able-bodied record for rowing the Atlantic, solo, from mainland Europe to mainland South America, by a whopping 36 days #NotDefinedByDisability