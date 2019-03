Árbitro do Valladolid-Real Madrid pede ajuda do VAR…mas não estava ninguém na sala

No confronto entre o Valladolid e o Real Madrid, que aconteceu este domingo, em Espanha, e que terminou com a vitória para os merengues por 4-1, uma imagem partilhada na internet tornou-se viral.

Durante o decorrer do jogo, o árbitro responsável pela partida, Sergi Guardiola, anulou um golo ao Valladolid e, nesse momento, depois de pedir ajuda do VAR, a operadora de televisão captou e emitiu uma imagem que já se tornou polémica: a sala do VAR encontrava-se completamente vazia.

No entanto, ao intervalo, os apresentadores da Movistar pediram desculpa pelo sucedido e justificaram a imagem como se tratando de um sinal errado, uma vez que existem dois na Ciudad del Fútbol de Las Rozas, casa do VAR, e voltaram a transmitir a imagem correta. Aí, já apareciam os assistentes do vídeoárbitro sentados nos devidos lugares.