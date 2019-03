Zidane de regresso ao Real Madrid?

Nem a vitória por 4-1 frente ao Valladolid no passado domingo serviu para segurar o atual treinador dos ‘merengues’. De acordo com o jornal A Marca, Santiago Solari estará mesmo de saída do clube madrileno e Zinedine Zidane deverá ocupar o lugar que deixou no final da época passada. A apresentação do técnico estará marcada para perto das 18 horas (17 horas em Lisboa) desta segunda-feira.

Diz o mesmo jornal que a primeira escolha de Florentino Peréz, presidente do Real Madrid, era mesmo o treinador francês, mas só agora conseguiram chegar a acordo.

Este é já o terceiro treinador que os tricampeões europeus vêem chegar ao Santiago Barnabéu esta temporada. Depois do afastamento de Julen Lopetegui, devido aos maus resultados, foi a vez de Solari deixar a equipa B para assumir o comando técnico do plantel principal. Os bons resultados fizeram com que passasse de treinador interino a principal, mas nos últimos meses o cenário foi piorando. Com Solari, os ‘merengues’ foram eliminados da Taça do Rei em casa frente ao Barcelona e, mais recentemente, foram goleados também no Santiago Barnabéu pelo Ajax, o que ditou o fim do percurso do Real Madrid na Liga dos Campeões.