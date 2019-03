Rato cai de teto de sala de aula de escola de Gondomar

Durante o decorrer de uma aula do primeiro ano do centro escolar Carvalhal-Mó, em Gandra, Gondomar, um rato caiu do teto sem que nada o fizesse prever.

Passados dias do incidente ter ocorrido – em fevereiro deste ano – vários pais e encarregados de educação estiveram na manhã desta segunda-feira a protestar à porta da escola, ondedenunciam a existência de ratos e exigindo uma inspeção às instalações, escreve o Jornal de Notícias.

Ao mesmo jornal, a Câmara de Gondomar garantiu que a escola reúne todas as condições de higiene e segurança necessárias.

Para já, os encarregados de educação vão entregar um abaixo-assinado, denunciando toda a situação.