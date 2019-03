Guaidó entrega pedido para decretar estado de emergência nacional na Venezuela

Juan Guaidó anunciou esta segunda-feira que entregou na Assembleia Nacional um pedido para que seja decretado estado de emergência nacional na Venezuela.

O autoproclamado presidente interino da Venezuela justificou a decisão com a atual situação vivida no país, devido ao “apagão nacional continuado”.

"Cumprindo com as minhas competências constitucionais como Presidente, enviei à Assembleia Nacional a solicitação para que se decrete o estado de emergência em todo o território nacional devido à tragédia que se vive no país por causa do apagão nacional continuado", informou Guaidó através do Twitter.

Segundo o documento partilhado por Guaidó, nas redes sociais, o estado de emergência tem uma duração de 30 dias.

No último domingo, o presidente interino da Venezuela já havia anunciado que ia pedir ao Parlamento o estado de emergência.

Recorde-se que a Venezuela continua sem eletricidade, depois de uma falha na central hidroelétrica de Guri. Este ‘apagão’ geral afeta o país desde quinta-feira.