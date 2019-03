Muita foi a especulação sobre se Zinédine Zidane estaria - ou não - de volta ao comando técnico do Real Madrid. As certezas surgem agora com a confirmação do Real Madrid através de um comunicado.

Zidane vai voltar a ser treinador do Real Madrid e assinou contrato até 2022.

O novo ténico vai ser apresentado esta segunda-feira, pelas 19h00, e vai começar a treinar a equipa de imediato. Assim, Santiago Solari deixa de ser o treinador da equipa principal merengue.