Musk voltou atrás. Lojas permanecem abertas e preços dos carros Tesla aumentam 3%

Depois de anunciar a aposta no comércio online e consequentemente o encerramento de metade das lojas físicas nos EUA, como forma de reduzir os custos de produção, e a diminuição do preço dos carros em 6%, Elon Musk, CEO da Tesla, volta atrás com a decisão e informou que grande parte das lojas vão continuar abertas.

No entanto, o preço dos carros mais caros vai aumentar cerca de 3%, o que indica que não irá afetar o modelo económico do Model 3, que tem um custo de 35 mil dólares. Até 18 de março, a Tesla aceita encomendas ao preço antigo.

O anúncio foi feito no blogue da fabricante de automóveis elétricos onde informou o encerramento de 10% das lojas e explica que analisou todos os pontos de venda e decidiu manter estas lojas abertas, sob análise de desempenho ao longos dos próximos meses.

“Por outras palavras, só deveremos fechar metade das lojas, pelo que o corte de custos só será metade do previsto”, pode ler-se.